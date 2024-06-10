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10 июня 2024, новость

Сауле Юсупова рассказала о работе с мужем над фильмом «Теща»

Звезда шоу «Женский Stand Up на ТНТ» призналась, что не смогла разделить рабочие и семейные отношения

Звезда шоу «Женский Stand Up на ТНТ» Сауле Юсупова в эфире передачи «Утро.ТНТ» призвала не работать с супругами. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

С мужем, режиссером Аскаром Узабаевым, Юсупова как сценарист работала над фильмом «Теща». По словам Юсуповой, она не смогла разделить рабочие и семейные взаимоотношения и больше не будет повторять этот опыт.

«Никогда не работайте с мужем. Ты сидишь на зуме, он кричит: "Что за чертовщину вы написали", а потом перезванивает и говорит: "Как дела?"» — вспоминает она.

Во время премьеры «Тещи», рассказывает она, журналисты спрашивали мужа об идеях для фильмов, а ее игнорировали.

«А последняя девушка говорит: «Сауле, у меня к вам вопрос…», я думаю, ну наконец-то сейчас, что-то спросят, и она говорит: «Каково, это жить с режиссером?». Я говорю: «Как в кино!». Мне так стало неприятно», — призналась она.

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