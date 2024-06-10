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10 июня 2024, новость

Мария Кожевникова высказалась о возможном возвращении в «Универ»

Актриса призналась, что хотела бы встретиться в одном кадре со своими коллегами
Мария Кожевникова в сериале «Универ»
Мария Кожевникова в сериале «Универ»

Мария Кожевникова в личном блоге высказалась о своем появлении в продолжении сериала «Универ». Дело в том, что в финале проекта «Универ. 13 лет спустя» Кузя (Виталий Гогунский) заявил, что хочет отыскать свою первую любовь — Аллочку Гришко, которую и играла Кожевникова.

У поклонников актрисы появилась надежда, что она появится в продолжении популярного ситкома. Однако Кожевникова призналась, что сама была удивлена концовкой.

«Про продолжение не знаю. Маловероятно. Слишком много чего должно совпасть, но в кадре с Гогунским, Рубцовой и Гайдуляном я бы с удовольствием встретилась», — призналась звезда.

Она отметила, что уже более десяти лет поклонники интересуются, вернется ли она в проект. Актрисе приятно внимание фанатов и радостно, что она была одной из тех, кто сделал «Универ» популярным и любимым.

«Наша банда, Валя, Виталик, Андрюха, Леша, Алексей и вся съемочная группа, только мы знаем, как это все начиналось “на коленках”, снимая в каком-то пространстве, где наверху был офис, и там ходили на каблуках сотрудники, и нам надо было успеть сказать весь текст до того, как они встанут и начнут передвигаться», — вспомнила Кожевникова.

Она добавила, что иногда не могла найти общий язык с продюсерами. Однако, несмотря на это, актриса очень благодарна этому проекту.

Напомним, сериал «Универ» вышел на экраны в 2008 году, а позже было снято несколько продолжений — «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя», а также спин-офф «СашаТаня».

Ранее стало известно, что в 2025 году состоится премьера продолжения проекта, которое получит название «Универ. Молодые».

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