Фильм «Непослушники» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комедия Владимира Котта «Непослушники» стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 57,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 6 по 9 июня.

Сюжет фильма «Непослушники» — продолжение истории Димонстра, некогда видеоблогера, нашедшего укрытие от полиции в стенах провинциального монастыря. Теперь Дима остепенился, оставив свое увлечение пранками в прошлом, нашел достойную работу в автосалоне, женился и растит сына.

Спокойную жизнь Димы нарушает происшествие в монастыре у отца Анатолия. Туда отправляют четырех воспитанников детского дома, обвиняемых в грабеже, в надежде на их перевоспитание. Но справиться с детьми отцу Анатолию оказывается не так просто. Никто не совладает с ними лучше, чем главный «непослушник» монастыря — сам Дима.

Вторую строчку рейтинга занял фильм Олега Трофима «Майор Гром: Игра», собравший 56 млн рублей.

Сценарий первого фильма — «Майор Гром: Чумной Доктор» — создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года.

В 2023 году в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышел приквел «Гром: Трудное детство», рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с Чумным Доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя.

Сюжет «Игры» разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. Главные роли в продолжении исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Сергей Горошко. Также в третьей части появляются новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина. После кинотеатрального проката новая часть о майоре Громе выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».