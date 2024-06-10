СМИ: Дженнифер Лопез и Бен Аффлек продают свой особняк

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек | Источник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек все-таки продают свой особняк в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает издание TMZ. Известно, что актеры наняли известного риелтора Сантьяго Арану из агентства The Agency, который разместил объявление о продаже и уже на протяжении двух недель показывает дом своим клиентам.

Лопез и Аффлек планируют продать особняк за 65 миллионов долларов. Но пока желающих купить дом с 17 спальнями, 30 ванными комнатами и парковкой на 80 автомобилей не так много.

Западные СМИ сообщают, что звезды потеряют несколько миллионов долларов от продажи из-за брокерской комиссии и нового налога на сверхдорогую недвижимость.

Еще в мае появились новости, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек подумывают о разводе. Тогда же возникли слухи, что пара больше не живет вместе. Сообщалось, что актер снимает квартиру за сто тысяч долларов в месяц недалеко от своей бывшей жены, актрисы Дженнифер Гарнер, а Лопез подыскивает себе новый дом.

Инсайдеры также сообщают, что супруги хотят сохранить свой брак и пока не будут подавать на развод.