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10 июня 2024, новость

Юлия Высоцкая выложила редкое фото с Андреем Кончаловским

Актриса опубликовала кадр со своим мужем

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала в соцсети редкую фотографию с супругом, режиссером Андреем Кончаловским.

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На снимке Юлия Высоцкая запечатлена в бежевой блузе, которую сочетала с черной мини-юбкой, коричневыми босоножками на каблуках и ремнем. Андрей Кончаловский предстал в белой рубашке, желтом кардигане, молочных широких брюках и туфлях. Актриса приобнимала режиссера и смотрела в сторону.

Телеведущая Юлия Высоцкая познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.

У пары двое общих детей: Мария и Павел. В 2013 году дочь супругов попала в аварию, когда за рулем находился Андрей Кончаловский. Влюбленные почти ничего не рассказывают журналистам о здоровье Марии, которая впала в кому. Артистка только говорила, что авария изменила жизнь навсегда.

Ранее критик заявил о влиянии Кончаловского на актерские способности Высоцкой

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