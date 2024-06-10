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10 июня 2024, новость

Тизер «Дэдпула и Росомахи» заставил фанатов гадать о новой героине

Поклонники уверены в появлении Леди Дэдпул в исполнении Блейк Лайвли

Новый тизер «Дэдпул и Росомаха» заставил фанатов гадать, что за персонаж появится в новом фильме. В ролике, опубликованном в каналах киностудии Marvel Entertainment и самого Райана Рейнольдса, показан секундный кадр — крупным планом стройные ноги в супергеройском облачении. Судя по походке, обладатель стройной пары — женщина. За сутки тизер собрал 1,8 млн просмотров только в канале Рейнольдса и еще более полумиллиона на ресурсе Marvel.

Поклонники предполагают, что ноги предвещают появление Леди Дэдпул, пришедшей из альтернативной вселенной, приводит версии Deadline. Фантазия других фанатов пошла еще дальше: некоторые уверены, что если это леди Дэдпул, то сыграла ее Блейк Лайвли — реальная супруга Райана Рейнольдса. Лайвли и Рейнольдс женаты с 2012 года, и в настоящее время у них четверо детей.

Шумиха вокруг фильма только усиливается благодаря теориям фанатов и нарастающему ажиотажу по поводу выхода фильма 26 июля, пишет Collider. Cлухи по поводу появления Леди Дэдпул и Элисон Блэр (также известной как Ослепительная, англ. Dazzler) в новом тизере «Дэдпула и Росомахи» вызвали бурю эмоций в социальных сетях. Лучшая подруга Лайвли, знаменитая певица Тейлор Свифт вполне может появиться в роли Ослепительной — мутанта, способного преобразовывать звук в свет, уверены поклонники.

В касте комедийного блокбастера Лайвли не заявлена. Зато там значится Дженнифер Гарнер. Про участие актрисы в «Дэдпуле 3» впервые сообщило издание The Hollywood Reporter в июле 2023 года. Ранее Гарнер сыграла Электру в «Сорвиголове» 2003 года и в сольном фильме 2005 года.

Ранее на этой неделе было объявлено, что сиквелу фильма официально присвоен рейтинг R за «обилие сцен насилия, ненормативную лексику, кровь и сексуальные отсылки». Это первый фильм в кинематографической вселенной Marvel, получивший рейтинг R, который означает, что показ картины детям младше 16 лет доступен только в сопровождении взрослого. Первые два фильма о Дэдпуле, вышедшие в 2016 и 2018 годах, получили одинаковый рейтинг, но были выпущены компанией 20th Century Fox.

«Дэдпул» — американский комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли, снятый режиссером Тимом Миллером на основе комиксов о персонаже Marvel Comics Дэдпуле. Премьера состоялась в 2016 году, собрав в мировом прокате $783 млн. «Дэдпул и Росомаха» выйдет в кинотеатрах 26 июля. Блокбастер станет воссоединением Рейнольдса и Хью Джекмана, которые ранее вместе снимались в фильме 2009 года «Люди Икс: Начало. Росомаха».

Примечательно: культовый герой Хью Джекмана Росомаха умер в финале боевика «Логан» 2017 года. Но в фильмах о супергероях у персонажей есть шанс вернуться из мертвых, особенно с учетом изменяющихся правил кинематографической вселенной Marvel (Marvel Cinematic Universe, MCU).

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