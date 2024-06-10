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10 июня 2024, новость

Прилучный в драме об отцовской любви: первый трейлер

Актер сыграл главную роль в фильме Сарика Андреасяна «Мужское слово»

Появился первый трейлер фильма Сарика Андреасяна «Мужское слово». Павел Прилучный исполнил роль отца, отчаянно бьющегося за жизнь сына.

По сюжету, десятилетний сын Андрея после несчастного случая впадает в кому. Доктора сообщают, что медицина не справляется и мальчика придется отключить от аппарата поддержания жизнедеятельности. Отец пытается любыми способами убедить их этого не делать.

Но когда он понимает, что все уговоры бесполезны, то решается на отчаянный поступок. Андрей закрывается в палате и берет в заложники врача и медсестру. Ведь когда-то он дал сыну честное слово, что спасет его, а слово свое он держит.

«В нашей картине мы хотели показать, что, несмотря ни на что, нужно ждать, верить и надеяться, идти до конца, чего бы это ни стоило. Справедливость обязательно восторжествует!» — поделился Павел Прилучный.

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фотографий

Режиссер картины Сарик Андреасян отметил, что «это та картина, где изначально участники съемочного процесса, понимали всю драму происходящего в кадре. Я сам, являясь трижды отцом, чувствовал своего героя. Павел Прилучный — многодетный отец. Для него этот фильм стал вызовом для самого себя, в первую очередь».

Сценарий ленты основан на реальных событиях, произошедших в 2015 году в Техасе, с Джорджем Пикерингом и его сыном.

В фильме также заняты Марк Андреасян, Ирина Пегова, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Игорь Черневич.

Премьера фильма «Мужское слово» состоится 26 сентября.

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