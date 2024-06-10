Трейлер дня: Мороз играет злодейку в волшебной сказке

Фильм рассказывает о Волшебнике (Гармаш), которого Хранители времени за провинность отправили на Землю. Чародей пытается жить обычной жизнью, но это не всегда удается. Его внучка Василиса (Кошина) тоже обладает волшебными способностями. Вместе они встречают Дашу (Мороз) — звезду интернета, живущую вниманием и любовью своих поклонников в соцсетях: чем больше лайков они ставят, тем моложе и красивее она становится. Но больше всего Даша хочет завладеть магией Василисы и с ее помощью остаться навеки юной.