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10 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Мороз играет злодейку в волшебной сказке

Стала известна дата выхода семейного фэнтези «Василиса и хранители времени»

Вышел тизер-трейлер сказочного фильма «Василиса и хранители времени», где главные роли исполнили Мария Кошина, Дарья Мороз и Сергей Гармаш.

Фильм рассказывает о Волшебнике (Гармаш), которого Хранители времени за провинность отправили на Землю. Чародей пытается жить обычной жизнью, но это не всегда удается. Его внучка Василиса (Кошина) тоже обладает волшебными способностями. Вместе они встречают Дашу (Мороз) — звезду интернета, живущую вниманием и любовью своих поклонников в соцсетях: чем больше лайков они ставят, тем моложе и красивее она становится. Но больше всего Даша хочет завладеть магией Василисы и с ее помощью остаться навеки юной.

«Мне всегда казалось, что в окружающем нас реальном мире действуют невидимые нам тайные волшебные силы. Не то чтобы я верил в духов и эльфов, но все же… Поэтому в нашем фильме переплелись приметы современности — интернет, социальные сети и русская волшебная сказка», — поделился режиссер Павел Лунгин.

В картине также приняли участие Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков и Антон Рогачев.

Премьера фильма «Василиса и хранители времени» состоится 3 октября 2024 года.

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