Звезда «Холопа» показала фигуру в купальнике

Актриса и исполнительница главной роли в комедии Клима Шипенко «Холоп 2» Аглая Тарасова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30842"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30842", -122141110, 30842, '2cwY_FjX0Xz5UBQaNKVJoEXQtDQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

30-летняя Аглая Тарасова предстала перед камерой в купальнике, который состоял из белого топа и черных плавок. Актриса дополнила образ анклетом. Она позировала с сигаретой в руках на фоне бассейна и пальм.

Поклонники восхитились кадрами артистки. «Какая же вы красивая», «Вау, вот это да», «Прекрасна», «Красотка», — писали интернет-пользователи в комментариях.