Звезда «Холопа» показала фигуру в купальнике

Актриса и исполнительница главной роли в комедии Клима Шипенко «Холоп 2» Аглая Тарасова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.
30-летняя Аглая Тарасова предстала перед камерой в купальнике, который состоял из белого топа и черных плавок. Актриса дополнила образ анклетом. Она позировала с сигаретой в руках на фоне бассейна и пальм.
Поклонники восхитились кадрами артистки. «Какая же вы красивая», «Вау, вот это да», «Прекрасна», «Красотка», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Ранее Аглая Тарасова снялась в откровенном образе. Звезда опубликовала смелое фото в соцсети.