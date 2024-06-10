Уилл Смит вспомнил, как хотел забрать собаку со съемок

Актер Уилл Смит признался, что пытался забрать себе партнершу по фильму «Я — легенда», овчарку по кличке Эбби. Его слова передает Deadline.
«Эбби будто говорила по-английски. Она буквально понимала тебя, и это было очень странно», — рассказал знаменитость.
Он посетовал, что ему не удалось забрать Эбби с собой, поскольку овчарка была «кормилицей своей семьи».
Смит вспомнил, как Эбби отыграла одну из главных сцен фильма «Я — легенда». По сюжету, собака главного героя Сэм (Саманта) заразилась вирусом, когда пыталась защитить Невилла от мутантов. К этому эпизоду хозяин научил Эбби хромать, вспоминает актер.
«Как можно научить собаку хромать? Это было похоже на работу с гениальной актрисой», — вспомнил Смит.
В 2023 году Уилл Смит рассказал о работе над фильмом «Я – легенда 2». Актер заявил, что его герой из первой части вернется в продолжении. Картина будет вдохновлена сериалом «Одни из нас».
При этом пока о сиквеле мало известно, нет даже примерной даты выхода. Актер Майкл Б. Джордан рассказал изданию People, что на данный момент все еще ведется работа над сценарием картины.