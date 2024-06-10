Маргариту Терехову выписали из больницы

Маргарита Терехова, 2007 год | Источник: PersonaStars

Дочь Маргариты Тереховой Анна сообщила в беседе с kp.ru, что артистку уже выписали из больницы.

Терехова-младшая рассказала, что актриса провела в клинике три дня. Сейчас артистка находится дома. Дочь знаменитости опровергла слухи, что у матери случилось желудочно-кишечное кровотечение.

«Совершенно другой диагноз. Сейчас все в порядке. В мамином состоянии лучше находиться дома. И нам так тоже спокойнее», — поделилась дочь актрисы.

25 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Маргариту Терехову госпитализировали в Москве. 81-летняя артистка почувствовала себя плохо 24 мая.

По данным издания, в сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу, где врачи якобы диагностировали у Тереховой внутреннее кровотечение. Baza сообщил, что Терехова якобы находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

В середине 2000-х Маргарите Тереховой диагностировали болезнь Альцгеймера. За артисткой ухаживает дочь и сиделки.