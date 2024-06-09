50-летняя Мария Порошина тайно вышла замуж

Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом заявил ее бывший муж, актер Гоша Куценко в шоу «Ты не поверишь!».

«Она вышла замуж уже два месяца назад», — заявил артист.

Корреспонденты программы предположили, что 50-летняя Порошина вышла замуж за актера Ярослава Бойко. Слухи об их романе ходили с 2003 года, когда артисты сыграли возлюбленных в сериале «Всегда говори "всегда"».

В январе 2023 года Ярослав Бойко развелся с танцовщицей Рамуной Ходоркайте спустя более 23 лет брака. Актер рассказывал, что никакого скандала в их семье не произошло. Пара приняла решение расстаться, потому что «закончились отношения». Актер говорил, что сохранил дружбу с бывшей женой.

Как отметили корреспонденты шоу, в мае Бойко заявил журналистам, что пока не знает, когда они поженятся с Порошиной.

«Как звезды сойдутся», — заявил Бойко.