Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
9 июня 2024, новость

50-летняя Мария Порошина тайно вышла замуж

Актер Куценко заявил, что звезда снова вышла замуж

Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом заявил ее бывший муж, актер Гоша Куценко в шоу «Ты не поверишь!».

«Она вышла замуж уже два месяца назад», — заявил артист.

Корреспонденты программы предположили, что 50-летняя Порошина вышла замуж за актера Ярослава Бойко. Слухи об их романе ходили с 2003 года, когда артисты сыграли возлюбленных в сериале «Всегда говори "всегда"».

В январе 2023 года Ярослав Бойко развелся с танцовщицей Рамуной Ходоркайте спустя более 23 лет брака. Актер рассказывал, что никакого скандала в их семье не произошло. Пара приняла решение расстаться, потому что «закончились отношения». Актер говорил, что сохранил дружбу с бывшей женой.

Как отметили корреспонденты шоу, в мае Бойко заявил журналистам, что пока не знает, когда они поженятся с Порошиной.

«Как звезды сойдутся», — заявил Бойко.

Мария Порошина воспитывает пятерых детей. Ее первенец, дочь Полина, родилась в союзе с Куценко. Троих дочерей, Серафиму, Аграфену и Глафиру, артистка родила от мужа Ильи Древнова, с которым развелась в 2018 году. Через год у актрисы родился сын Андрей.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мария Порошина
ярослав бойко
Ярослав Бойко
Всегда говори «всегда»
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер
Кадр из фильма «Пираты Галактики Барракуда»
Пираты Галактики Барракуда
Трейлер
Кадр из сериала «Натали и Александр»
Натали и Александр
Тизер
Кадр из фильма «Моя семья»
Моя семья
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Убойный отпуск»
Убойный отпуск
Тизер
Кадр из сериала «Земля женщин»
Земля женщин
Трейлер (англ., исп.)
Кадр из фильма «Город страха»
Город страха
Дублированный трейлер
Головоломка 2
Головоломка 2
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь