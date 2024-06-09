Какие культовые фильмы сняты по комиксам (а вы и не догадывались!)

Обсудив в шоу-подкасте «PROсмотрено» отечественный кинокомикс «Майор Гром: Игра» с его создателями — режиссером Олегом Трофимом и сценаристом (и, по совместительству, создателем издательства и вселенной Bubble) Артемом Габреляновым, кинокритик Егор Москвитин решил копнуть глубже тему влияния графических романов на мировой кинематограф.
Если вы все еще ассоциируете комиксы только с Бэтменом, Человеком-пауком и героями Marvel, приготовьтесь удивляться. «Маска» с Джимом Кэрри, культовый «Ворон», «Семейка Аддамс», «Байки из склепа», «Люди в черном», «Судья Дредд», «Олдбой» — в основе этих и многих других неочевидных фильмов лежат графические романы.
Чтобы узнать больше об их создателях и историю, скорее смотрите наше видеоэссе, в нем также расскажем, какие необычные комиксы непременно должны быть экранизированы.