Какие культовые фильмы сняты по комиксам (а вы и не догадывались!)

Все еще скептически относитесь к кинокомиксам, ассоциируя их лишь с Бэтменом и Человеком-пауком? Критик Егор Москвитин готов вас разубедить — среди экранизаций комиксов встречаются настоящие шедевры мирового кино