Екатерина Ковальчук рассказала, чем ее покорил Гарик Харламов

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук | Источник: PersonaStars

Актриса Екатерина Ковальчук в интервью mk.ru призналась, что юморист Гарик Харламов покорил ее своей простотой.

«Он вообще невероятно позитивный человек, а его стакан, как говорят, всегда наполовину полон. Я, кстати, учусь этому у него, потому что мне, бывает, не хватает оптимизма и позитива. Ну а Гарик своей энергетикой заряжал всю площадку, шутил. Ну и конечно, в такой обстановке работается намного легче», — призналась Ковальчук.

По словам артистки, ей было легко и приятно находиться в компании Харламова. Она назвала его простым, добрым и искренним человеком.

6 мая 2024 года Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист опубликовал видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже телеведущий подтвердил, что сделал предложение актрисе.

У юмориста есть дочь Анастасия, которая родилась в отношениях с актрисой Кристиной Асмус. В 2020 году знаменитости расстались. В январе девочке исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака резидент Comedy Club начал встречаться с Катериной Ковальчук.