Композитор «Игры Престолов» получил награду «Икона» от BMI

Ирано-немецкий композитор Рамин Джавади, известный своими саундтреками к сериалам «Игра Престолов» (2011−2019) и «Дом дракона» (2022-…) стал «Иконой» по мнению Broadcast Music Incorporated. Генеральный директор компании Майк О’Нил похвалил музыканта за «запоминающиеся мелодии» и поблагодарил за «вдохновение нового поколения композиторов».

Ранее аналогичную награду получали Джон Уильямс, Александр Деспла, Алан Сильвестри, Томас Ньюман, Джеймс Ньютон Ховард, Теренс Блэнчард и Майкл Данна. Титул «Иконы» считается высочайшим в BMI — компании, которая отслеживает и регулирует авторские права на запись и исполнение музыки.

Ранее Джавади уже чествовали за его работу над «Игрой Престолов». Как напоминает Variety, за мелодии к сериалу композитор дважды получил «Эмми» и был номинирован на «Грэмми».

Среди работ Джавади также — сериалы «Мир Дикого Запада» (2016−2022), «Фоллаут» (2024-…) и многие другие.