СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились. Свадьба пошла в живописном пригородном местечке в Великобритании в скромной обстановке без пышного торжества, где присутствовали самые близкие.

По словам источника In Touch, пара связала себя узами брака несколько месяцев назад после рождения дочери.

«Они, наконец, всерьез задумались о создании семьи и проведении вместе оставшейся части своей жизни», — говорит источник.



Напомним, что пара вместе уже 6 лет. Впервые об их романе стало известно в июле 2018 года. А в марте этого года звезды впервые стали родителями.