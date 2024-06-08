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8 июня 2024, новость

СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились

На бракосочетании присутствовали только самые близкие
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус | Источник: Legion-Media.ru

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились. Свадьба пошла в живописном пригородном местечке в Великобритании в скромной обстановке без пышного торжества, где присутствовали самые близкие.

По словам источника In Touch, пара связала себя узами брака несколько месяцев назад после рождения дочери.

«Они, наконец, всерьез задумались о создании семьи и проведении вместе оставшейся части своей жизни», — говорит источник.
 
Напомним, что пара вместе уже 6 лет. Впервые об их романе стало известно в июле 2018 года. А в марте этого года звезды впервые стали родителями.

Ранее стало известно, как Паттинсон отреагировал на рождение ребенка. Актер относится к отцовству с полной серьезностью.

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