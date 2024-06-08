У Кологривого снова появился шанс на роль Жириновского

Роль молодого основателя ЛДПР Владимира Жириновского в сериале «Первого канала» может все же сыграть сыграть актер Никита Кологривый, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Напомним, ранее режиссер Станислав Иванов отказался сотрудничать с Кологривым после того, как актер устроил дебош в заведении Новосибирска. Отмечалось, что будет объявлен новый кастинг.
«Молодого Жириновского, возможно, сыграет Никита Кологривый», — сказал Слуцкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
При этом он добавил, что есть и другие кандидаты на роль Жириновского в более зрелом возрасте.
«Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнеров, “Первый канал”», — отметил Слуцкий.
Лидер ЛДПР выразил уверенность, что «это будет действительно исторический сериал».
Как сообщалось, «Первый канал» займется производством сериала об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Накануне Слуцкий встретился с генеральным директором телеканала Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали будущего сериала и кандидатов на роли.
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