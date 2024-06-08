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8 июня 2024, новость

Дочь Заворотнюк поделилась архивным фото

Анна Заворотнюк посвятила трогательный пост ушедшей матери
Анастасия Заворотнюк с детьми, фото: соцсети
Анастасия Заворотнюк с детьми, фото: соцсети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк посвятила маме новый пост в соцсети.

Девушка показала редкие кадры из семейного архива — на них можно увидеть саму актрису в детстве, ее портреты, сделанные в молодости, фотографии с домашних праздников в окружении детей.

«Ты навсегда будешь занимать самое главное место в моем сердце. Веди меня своей рукой, через всю мою жизнь, я в свою очередь обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться», — написала Анна.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье.

Накануне были опуликованы архивные фото Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Фотограф Владимир Широков показал снимки, сделанные в 2012 году на Сейшелах. 

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