Дочь Заворотнюк поделилась архивным фото

Анастасия Заворотнюк с детьми, фото: соцсети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк посвятила маме новый пост в соцсети.

Девушка показала редкие кадры из семейного архива — на них можно увидеть саму актрису в детстве, ее портреты, сделанные в молодости, фотографии с домашних праздников в окружении детей.

«Ты навсегда будешь занимать самое главное место в моем сердце. Веди меня своей рукой, через всю мою жизнь, я в свою очередь обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться», — написала Анна.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье.