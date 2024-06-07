Дмитрий Пучков высказался о Никите Кологривом: «Душа на разрыв»

Никита Кологривый

Популярный российский блогер Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом Гоблин, оценил актерскую игру звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого на шоу «Кстати». Выпуск программы выйдет 8 июня на VK Видео.

«Он талантливый актер. А раз талантливый актер — у него душа “на разрыв”. Отлично сыграл. Какие к нему претензии? То, что он за кадром себя безобразно ведет, ну мы все себя безобразно ведем», — заявил он.

Своим мнением Гоблин поделился после того, как комик Гарик Харламов спросил, можно ли назвать Кологривого дебилом.