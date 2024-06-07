Звезда «Универа» женился в третий раз

Алексей Гаврилов

Российский актер сериала «Универ» и продюсер Алексей Гаврилов женился в третий раз. Об этом стало известно Пятому каналу.

Избранницей 40-летнего артиста стала 35-летняя баскетболистка Катерина Кейру. Отмечается, что пара не афишировала свои отношения, при этом они часто появлялись на мероприятиях вместе. На свадьбе присутствовали родные и близкие пары.