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7 июня 2024, новость

Бен Аффлек появился на публике в обуви за 25 миллионов рублей

Актер попал в объективы папарацци на прогулке
Бен Аффлек
Бен Аффлек

Американский актер Бен Аффлек прогулялся по Лос-Анджелесу в обуви за миллионы рублей. Фотографии папарацци публикует GQ.

Знаменитость вышел в свет в низких кедах бренда Nike модели SB Dunk Low What the Dunk. Отмечается, что стоимость одной из самых редких пар обуви, выпущенной в 2007 году, на ресейле составляет как минимум 280 тысяч долларов (25 миллионов рублей).

Известно, что Аффлек владеет внушительной коллекцией кроссовок и кед упомянутой марки.

Ранее папарацци заметили грустного Бена Аффлека в одиночестве на выпускном дочери от Дженнифер Гарнер

В последнее время СМИ сообщают, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Якобы недавно актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом источник отметил, что артист не виноват в их разладе.

Однако эксперты считают, что певица специально распространяла слухи о разводе, чтобы отвлечь внимание общественности от своего «карьерного краха».

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