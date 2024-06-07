Бен Аффлек появился на публике в обуви за 25 миллионов рублей

Бен Аффлек

Американский актер Бен Аффлек прогулялся по Лос-Анджелесу в обуви за миллионы рублей. Фотографии папарацци публикует GQ.

Знаменитость вышел в свет в низких кедах бренда Nike модели SB Dunk Low What the Dunk. Отмечается, что стоимость одной из самых редких пар обуви, выпущенной в 2007 году, на ресейле составляет как минимум 280 тысяч долларов (25 миллионов рублей).

Известно, что Аффлек владеет внушительной коллекцией кроссовок и кед упомянутой марки.

Ранее папарацци заметили грустного Бена Аффлека в одиночестве на выпускном дочери от Дженнифер Гарнер.

В последнее время СМИ сообщают, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Якобы недавно актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом источник отметил, что артист не виноват в их разладе.