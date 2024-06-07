55-летняя Дженнифер Энистон высказалась о 30-летии сериала «Друзья»

Дженнифер Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Дженнифер Энистон родилась в 1969 году, но звезда сериала «Друзья» чувствует, что по-настоящему начала жить лишь в день премьеры популярного ситкома в сентябре 1994 года.

Энистон побеседовала с создателем и звездой сериала «Начальная школа "Эбботт"» Кинтой Брансон обо всем, что касается телевидения и комедии.

«“Друзьям” исполняется 30 лет», — отметила Брансон. В ответ 55-летняя Энистон пошутила: «И мне исполняется 30».

Ведущая поинтересовалась у актрисы, что она чувствует, зная, что «Друзья» «продолжают оставаться одним из лучших шоу на телевидении».

«Так странно даже думать, что ему 30 лет», — призналась Энистон, прежде чем вспомнить день его дебюта.

«Мы с Мэттью Перри где-то обедали и знали, что Лиза Кудроу красит волосы. Мы побежали в парикмахерскую, и я прокралась — она в тот момент ​​была в раковине — и взяла насадку для душа у парня, который должен был это делать. И просто начала мыть ей волосы».

Дженнифер вспомнила о волнении, которое они все испытывали в то время: «Такое ощущение, будто это было вчера. Тот факт, что у сериала такая долгая и замечательная жизнь и он до сих пор многое значит для людей, является одним из величайших подарков. Думаю, что все мы пятеро — все шестеро — никогда не могли себе даже представить такого».