Сальма Хайек опубликовала фото в купальнике, сделанное в 25 лет

Сальма Хайек сравнила фигуру в купальниках на фото с 20-летней разницей. Снимками она поделилась в соцсети.
Актриса показала снимок со съемки в 25 лет. Перед камерой она позировала в коричневом бикини. На другом кадре она предстала в слитном купальнике в той же позе, но 20 лет спустя. Фанаты в комментариях оценили фигуру Сальмы Хайек и отметили, что она выглядит отлично.
Знаменитость состоит в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с бизнесменом, через полгода родила первенца от возлюбленного, а через несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с ним. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью.
Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.
Артистка отмечала, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность.
Ранее 57-летия звезда опубликовала фото в мини-бикини на фоне океана.