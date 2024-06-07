Сальма Хайек опубликовала фото в купальнике, сделанное в 25 лет

Сальма Хайек сравнила фигуру в купальниках на фото с 20-летней разницей. Снимками она поделилась в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30835"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30835", -122141110, 30835, 'u99AUNL82S9XK513ty4aRTsYxSA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса показала снимок со съемки в 25 лет. Перед камерой она позировала в коричневом бикини. На другом кадре она предстала в слитном купальнике в той же позе, но 20 лет спустя. Фанаты в комментариях оценили фигуру Сальмы Хайек и отметили, что она выглядит отлично.

Знаменитость состоит в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с бизнесменом, через полгода родила первенца от возлюбленного, а через несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с ним. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью.

Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

Артистка отмечала, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность.