Съемочную группу фильма с Минекаевым обвинили в разрушении памятника природы

Рузиль Минекаев | Источник: PersonaStars

Жительница Приморского края возмутилась, что съемочная группа фильма «Большая земля» с Рузилем Минекаевым испортила памятник природы на мысе Брюса. Ее ролик публикует местный Telegram-канал.

«А полюбуйтесь, как у нас кино снимают. Изуродовали просто всю тропу, снесли все на Брюса. Здесь столько шиповника было. Нафиг вы здесь со своими фильмами уперлись, природу нашу колошматить», — возмущенно сказала женщина на видео.