Трейлер дня: некультурный Чадов в очень культурном ромкоме

Вышел трейлер ромкома «Культурная комедия», в котором снялись Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов и Андрей Федорцов.
Фильм рассказывает о циничном чиновнике из Перми Викторе Летаеве (Чадов). Он привык добиваться своего и очень любит то, чем занимается. Но когда новым вектором развития региона становится культура и искусство, Летаев попадает впросак, ведь он ровным счетом ничего не понимает в возвышенных материях.
Летаев начинает брать уроки у искусствоведа Марины Николаевны (Гладких). Кажется, у этих двоих нет ничего общего, разве что — любовь. Но сможет ли Виктор научиться ценить высокое, а Марина Николаевна — спуститься с небес на землю?
Режиссер Владимир Котт рассказал, что в сценарии его привлекла «вечная романтическая история любви барышни и хулигана, как в “Весне на Заречной улице”».
Исполнитель главной мужской роли Алексей Чадов про своего героя говорит так: «Он точно знает, как сделать так, чтобы решить вопрос — идеально в этом разбирается, он мастер власти. Но, что самое интересное, — культуры на начальном этапе в нем ноль».
Фильм снимался в Перми и Пермском крае. Съемки велись во многих узнаваемых локациях, среди которых Пермский театр оперы и балета, парк им. А. П. Чехова, живописные просторы Губахинского района. В проекте приняли участие и жители Перми — с их участием снималась масштабная сцена празднования 300-летия города.
Также в проекте заняты Александра Велескевич, Антон Ескин, Маргарита Аброськина, Борис Каморзин.
Премьера фильма «Культурная комедия» состоится 11 июля.