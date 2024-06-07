Равшана Куркова рассказала, как воспитывает своих детей

Равшана Куркова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Равшана Куркова заявила, что сын ревнует ее к дочери. Об этом она рассказала в эфире шоу «Кино в деталях» на СТС.

Равшана Куркова призналась, что сын пока не понимает, почему сестре уделяют больше внимания, поэтому отбирает у нее игрушки и хулиганит.

«Могу повысить голос, но, в основном, я говорю: “От того, что родилась сестренка, мама тебя меньше любить не стала. Просто появился еще один человек, который тебя любит. Не обижай ее. Когда она вырастет, будет с тобой дружить”», — рассказала она о воспитании детей.

У Равшаны Курковой есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна, с которым она рассталась. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения. Актриса отмечала, что не препятствует встречам Гаспара с его отцом.

Прошлой весной Равшана Куркова сообщила о рождении второго ребенка. У нее появилась дочь Самира. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Недавно знаменитость показала подросшую дочь от мужчины, которого скрывает.