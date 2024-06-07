Уилл Смит вспомнил, как получил удар по лицу на съемках

Уилл Смит в онлайн-шоу Hot Ones рассказал ведущему Шону Эвансу об инциденте, который произошел с ним на съемках фильма «Али» режиссера Майкла Манна. Тогда актер нарушил указания тренера и получил сильный удар по лицу от своего коллеги и профессионального боксера Майкла Бентта.

«Моя голова вжалась в позвоночник. Я почувствовал удар током по тыльной стороне обеих рук до локтей. “Где ключи от моей машины?” — это почему-то все, о чем я думал в тот момент», — признался Смит.

Напомним, в фильме «Али» Уилл Смит сыграл американского боксера Мухаммеда Али, который был настоящей легендой и героем не только на ринге, но в жизни. Известно, что спортсмен боролся за гражданские права людей в своей стране в тяжелые годы. Али защищал угнетенных и дарил людям новую надежду.