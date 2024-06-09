Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Аколит»
Новый сериал из вселенной «Звездных войн», действие в котором развивается примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза». Республика еще процветает, но мирное время подходит к концу, когда таинственная незнакомка убивает мастера-джедая. В преступлении обвиняют девушку Оши, в прошлом падавана, ныне работающую простым механиком. Чтобы раскрыть дело, Оши объединяется со своим мастером-джедаем.
Главной звездой детективно-джедайского «Аколита» значится Кэрри-Энн Мосс, но экранного времени у Тринити совсем немного, ведь гибель именно ее героини дает импульс дальнейшим событиям. В итоге солируют в масштабном проекте Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара» и Амандла Стенберг из «Голодных игр» сразу в двух ролях. Создательницей сериала является Лесли Хэдланд, снявшая «Жизни матрешки».
«На автомате»
Два юных лоботряса сидят на маминой шее и промышляют неудачными махинациями со счетчиками электроэнергии. Однажды они натыкаются на склад оружия, без лишних раздумий присваивают чужие «калаши» и пытаются их продать. В это время разъяренный местный авторитет в компании залетных бандитов разыскивает украденные автоматы.
Авантюрную комедию поставил режиссер «Быка» Борис Акопов. Главные роли исполнили полюбившийся зрителям в образе хмурого Турбо из «Слова пацана» Слава Копейкин и Денис Косиков из «Оффлайна». На втором плане фигурируют более опытные Александра Урсуляк, Николай Шрайбер, Агния Дитковските.
«На автомате» можно полюбить за вайб уютно запущенной провинции, лихие сюжетные повороты и обаятельных героев, за которыми наблюдать интересно и волнительно.
«Стать Карлом Лагерфельдом»
Амбициозный байопик знаменитого немецкого кутюрье Карла Лагерфельда посвящен его стремительно взлетающей карьере и не менее бурным отношениям с людьми. Перед нами молодой Лагерфельд, всезнайка и золотой мальчик. Еще не креативный директор Chanel, но, определенно, икона стиля и заметная фигура в модной индустрии — прежде всего, в своих собственных глазах.
Мини-сериал «Стать Карлом Лагерфельдом» погружает в красочный мир моды 1970-х и пытается разобраться, что за человек прятался за растиражированным образом: белоснежные волосы в тугом хвосте, темные очки, беспалые перчатки и кошечка Шуппет. Даниэль Брюль, блестяще сыгравший легендарного Карла, дает понять, что человеком тот был противоречивым, одиноким и очень уязвимым.
«Развод по расчету»
Степан и Катерина много лет ютятся в «хрущевке» вместе с дочкой и мамой Кати, женщиной сложного характера. Однажды они узнают, что строительная компания, где они оба работают, проводит розыгрыш квартир для матерей-одиночек. Чтобы получить шанс изменить условия проживания, супруги решают развестись, а потом опять пожениться. Но наступает момент, когда ложь начинает диктовать свои условия.
Квартирный вопрос, как метко сказал знаменитый герой Булгакова, испортил москвичей. В «Разводе по расчету» это показано во всей красе, ведь фиктивное расставание рискует превратиться в реальное. В комедийном сериале о супругах-обманщиках снялись Степан Девонин, Алина Алексеева, Ольга Прокофьева и Нелли Уварова.