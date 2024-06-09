Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Аколит»

Новый сериал из вселенной «Звездных войн», действие в котором развивается примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза». Республика еще процветает, но мирное время подходит к концу, когда таинственная незнакомка убивает мастера-джедая. В преступлении обвиняют девушку Оши, в прошлом падавана, ныне работающую простым механиком. Чтобы раскрыть дело, Оши объединяется со своим мастером-джедаем.

Главной звездой детективно-джедайского «Аколита» значится Кэрри-Энн Мосс, но экранного времени у Тринити совсем немного, ведь гибель именно ее героини дает импульс дальнейшим событиям. В итоге солируют в масштабном проекте Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара» и Амандла Стенберг из «Голодных игр» сразу в двух ролях. Создательницей сериала является Лесли Хэдланд, снявшая «Жизни матрешки».

«На автомате»

Два юных лоботряса сидят на маминой шее и промышляют неудачными махинациями со счетчиками электроэнергии. Однажды они натыкаются на склад оружия, без лишних раздумий присваивают чужие «калаши» и пытаются их продать. В это время разъяренный местный авторитет в компании залетных бандитов разыскивает украденные автоматы.

«На автомате» можно полюбить за вайб уютно запущенной провинции, лихие сюжетные повороты и обаятельных героев, за которыми наблюдать интересно и волнительно.

«Стать Карлом Лагерфельдом»

Амбициозный байопик знаменитого немецкого кутюрье Карла Лагерфельда посвящен его стремительно взлетающей карьере и не менее бурным отношениям с людьми. Перед нами молодой Лагерфельд, всезнайка и золотой мальчик. Еще не креативный директор Chanel, но, определенно, икона стиля и заметная фигура в модной индустрии — прежде всего, в своих собственных глазах.

Мини-сериал «Стать Карлом Лагерфельдом» погружает в красочный мир моды 1970-х и пытается разобраться, что за человек прятался за растиражированным образом: белоснежные волосы в тугом хвосте, темные очки, беспалые перчатки и кошечка Шуппет. Даниэль Брюль, блестяще сыгравший легендарного Карла, дает понять, что человеком тот был противоречивым, одиноким и очень уязвимым.

«Развод по расчету»