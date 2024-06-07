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7 июня 2024, новость

В России снимут свою версию «Барби»

В России планируют выпустить фильм про принцесс в ответ на «Барби»
Кадр из фильма «Принцессы: сказочный голос» (2023)
Кадр из фильма «Принцессы: сказочный голос» (2023)

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что в компании «Газпром-медиа» заинтересованы в выпуске фильма о российских принцессах. Ее слова передает NEWS.ru.

«Там сказали, что это наш ответ “Барби”, мы должны сделать настоящий полнометражный фильм про своих принцесс с красивыми нарядами», — отметила она.

Слащева отметила, что в 2023 году состоялась премьера короткометражной анимации «Принцессы: сказочный голос», в которой «Союзмультфильм» объединил всех женских персонажей из своей вселенной. Проект «Газпром-медиа», по словам Слащевой, задуман как киноверсия.

В «Принцессах» рассказывается о девушках (Бременская, Забава, Золушка и Дюймовочка), которые создали группу ради выступления на песенном конкурсе «Сказочный голос». Одной из главных их соперниц оказалась популярная артистка Шамаханская царица.

Недавно сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Okko и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко работают над медиафраншизой с русскими супергероями, рабочее название которой «Орден Алой звезды». За основу создатели взяли уже существующие образы из российской истории, культуры и литературы. Их переосмыслили, наделив новыми чертами.

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