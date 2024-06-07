Завершились съемки сериала о Пушкине и Гончаровой: первые кадры

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Завершились съемки сериала «Натали и Александр» режиссера Владимира Щеголькова, посвященный истории любви Александра Сергеевича Пушкина и его жены Натальи Гончаровой. Последний съемочный день символично прошел 6 июня — в день рождения великого русского поэта.

Сериал расскажет о коротком периоде из жизни поэта, ставшем для него самым счастливым и самым роковым. Главные роли в многосерийном фильме исполнили Александр Зарядин и Ксения Трейстер.

Съемки сериала «Натали и Александр» проходили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.