Завершились съемки сериала о Пушкине и Гончаровой: первые кадры

Завершились съемки сериала «Натали и Александр» режиссера Владимира Щеголькова, посвященный истории любви Александра Сергеевича Пушкина и его жены Натальи Гончаровой. Последний съемочный день символично прошел 6 июня — в день рождения великого русского поэта.
Сериал расскажет о коротком периоде из жизни поэта, ставшем для него самым счастливым и самым роковым. Главные роли в многосерийном фильме исполнили Александр Зарядин и Ксения Трейстер.
В проекте также снялись Полина Ауг, Алексей Барабаш, Григорий Верник, Игорь Верник, Сергей Гармаш, Илья Дель, Алексей Золотовицкий, Полина Кутепова, Кирилл Кяро, Александра Ребенок, Полина Цыганова и другие.
Съемки сериала «Натали и Александр» проходили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Премьера состоится на «Первом канале», точная дата пока не сообщается.