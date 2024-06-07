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7 июня 2024, фоторепортажСъемки

Завершились съемки сериала о Пушкине и Гончаровой: первые кадры

В многосерийном фильме «Натали и Александр» будет показана история любви поэта и его жены
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Завершились съемки сериала «Натали и Александр» режиссера Владимира Щеголькова, посвященный истории любви Александра Сергеевича Пушкина и его жены Натальи Гончаровой. Последний съемочный день символично прошел 6 июня — в день рождения великого русского поэта.

Сериал расскажет о коротком периоде из жизни поэта, ставшем для него самым счастливым и самым роковым. Главные роли в многосерийном фильме исполнили Александр Зарядин и Ксения Трейстер

В проекте также снялись Полина Ауг, Алексей Барабаш, Григорий Верник, Игорь Верник, Сергей Гармаш, Илья Дель, Алексей ЗолотовицкийПолина Кутепова, Кирилл Кяро, Александра Ребенок, Полина Цыганова и другие.

Съемки сериала «Натали и Александр» проходили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Премьера состоится на «Первом канале», точная дата пока не сообщается.

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