Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 июня 2024, новость

Звезда «Эйфории» купила дом за 20 млн долларов

Актриса Сидни Суини собирается проводить много времени во Флориде
Сидни Суини
Сидни Суини | Источник: Rex / Fotodom.ru

Недавно издание TMZ сообщило о том, что Сидни Суини вот-вот получит ключи от нового особняка на берегу океана. Папарацци опубликовали фотографии звезды сериала «Эйфория» на прогулке в Южной Флориде, а инсайдеры отметили, что она находится в городе ради сделки по приобретению дома. Стоимость недвижимости составляет чуть более 20 миллионов долларов.

«Дело в том, что в наши дни Сидни проводит большую часть своего времени на съемочных площадках… Но теперь у нее есть варианты, где можно отдохнуть между съемками… В будущем она будет проводить много времени во Флориде», — пишет TMZ.

Площадь потенциального нового дома актрисы составляет более 7000 квадратных футов. Из окон особняка открывается прекрасный вид на океан. На территории есть бассейн с подогревом и охлаждением, бар у кромки с подводными барными стульями, кухня для шеф-повара, винная комната, лифт, домашний тренажерный зал, игровая и даже собственный катер. Если сделка состоится, это будет четвертый дом Суини.

Ранее Сидни Суини опубликовала смелые фото с отдыха.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Эйфория1 р.
Эйфория
Сидни Свини
Сидни Суини
Sydney Sweeney
Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера»
Аудит показал высокий шанс закрытия Одесской киностудии
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
«Манюня» обошла «Майора Грома» в прокате
Андрей Золотарев
Сценарист «Слова пацана» высказался о своем материальном положении
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Новый фильм Гая Ричи возглавил кинопрокат в России
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Фильм «Сто лет тому вперед» поставил рекорд российского проката
Кинотеатр
Пиратские фильмы вернулись в кинотеатры России
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Российские кинотеатры назвали фильм, от проката которого ждут 2 млрд рублей
Сто лет тому вперед
Сборы фильма «Сто лет тому вперед» не оправдали ожиданий кинотеатров
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Фильм «Сто лет тому вперед» сохранил лидерство в российском прокате
Ингеборга Дапкунайте
Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тыс. рублей
Тигран Кеосаян
Компания Кеосаяна проиграла в суде почти 300 тыс. рублей
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук вспомнила, на что потратила первые деньги
Алексей Чадов
На Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
«Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Боярская и Матвеев попали под суд за долги
Агата Муцениеце
Муцениеце прокомментировала победу над бывшим мужем в суде
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк не может оплатить долги из-за работы
Агата Муцениеце, Павел Прилучный
Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд
Сидни Суини (фото: соцсети)
Звезда «Эйфории» опубликовала смелые фото с отдыха
Дмитрий Нагиев
Раскрыт гонорар Дмитрия Нагиева
Дмитрий Нагиев
Нагиев проведет актерские мастер-классы в Дубае за 396 тыс. рублей
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед»
Летучий корабль
«Летучий корабль» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» ответила на критику ее внешности и актерской игры
Сто лет тому вперед
Фильм про Алису Селезневу возглавил кинопрокат в России и СНГ
Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
Ченнинг Татум судится с бывшей женой из-за доходов от «Супер Майка»
Павел Прилучный
На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце
Кадр из сериала «Слово пацана»
Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана»
Павел Деревянко
Павла Деревянко обманули на 300 тыс. рублей
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ
Гоша Куценко
Стало известно о многотысячном долге Гоши Куценко
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Кадр из фильма «Чебурашка»
Названы самые кассовые жанры фильмов в России
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» назвала неожиданный рецепт красоты
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник»
Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам
Кадр из фильма «Онегин»
Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные
Тимоти Шаламе
Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме
Кристофер Нолан
Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»
Сидни Суини
26-летняя звезда «Эйфории» повторила образ Джоли на «Оскаре»
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Адам Сэндлер
Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер
Кадр из фильма «Пираты Галактики Барракуда»
Пираты Галактики Барракуда
Трейлер
Кадр из сериала «Натали и Александр»
Натали и Александр
Тизер
Кадр из фильма «Моя семья»
Моя семья
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Убойный отпуск»
Убойный отпуск
Тизер
Кадр из сериала «Земля женщин»
Земля женщин
Трейлер (англ., исп.)
Кадр из фильма «Город страха»
Город страха
Дублированный трейлер
Головоломка 2
Головоломка 2
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь