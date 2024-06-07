Звезда «Эйфории» купила дом за 20 млн долларов

Недавно издание TMZ сообщило о том, что Сидни Суини вот-вот получит ключи от нового особняка на берегу океана. Папарацци опубликовали фотографии звезды сериала «Эйфория» на прогулке в Южной Флориде, а инсайдеры отметили, что она находится в городе ради сделки по приобретению дома. Стоимость недвижимости составляет чуть более 20 миллионов долларов.

«Дело в том, что в наши дни Сидни проводит большую часть своего времени на съемочных площадках… Но теперь у нее есть варианты, где можно отдохнуть между съемками… В будущем она будет проводить много времени во Флориде», — пишет TMZ.

Площадь потенциального нового дома актрисы составляет более 7000 квадратных футов. Из окон особняка открывается прекрасный вид на океан. На территории есть бассейн с подогревом и охлаждением, бар у кромки с подводными барными стульями, кухня для шеф-повара, винная комната, лифт, домашний тренажерный зал, игровая и даже собственный катер. Если сделка состоится, это будет четвертый дом Суини.