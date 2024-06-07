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7 июня 2024, новость

Кологривый показал себя в образе Маяковского

Актер играет поэта в постановке «Маяковский. Я сам»

Актер Никита Кологривый поделился в соцсети кадрами с фотосессии, на которых предстал в образе Владимира Маяковского.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это было красиво», — подписал серию снимков звезда «Слова пацана».

На фотографиях Кологривый запечатлен в черном костюме-тройке с акцентными серебристыми полосками, белой рубашке и галстуке, а также с привычной стилю Маяковского шляпе. Кологривый отметил, что сыграет поэта в постановке «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады.

«Странные чувства. Энергия Маяковского передана точно: есть и точка в глазах, и даже что-то депрессивное»; «Потрясающий, разноплановый артист»; «Невероятно, в каждом кадре переданы разные образы Маяковского. Получилось идеально», — написали поклонники артиста в комментариях.

Ранее в мае Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о группе «Комбинация» в Саратове.

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