Кологривый показал себя в образе Маяковского

Актер Никита Кологривый поделился в соцсети кадрами с фотосессии, на которых предстал в образе Владимира Маяковского.

<div id="vk_post_-48064554_47793"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_47793", -48064554, 47793, 'EVK0Twc7CoqS2FPiOtszVzNTf08'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это было красиво», — подписал серию снимков звезда «Слова пацана».

На фотографиях Кологривый запечатлен в черном костюме-тройке с акцентными серебристыми полосками, белой рубашке и галстуке, а также с привычной стилю Маяковского шляпе. Кологривый отметил, что сыграет поэта в постановке «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады.

«Странные чувства. Энергия Маяковского передана точно: есть и точка в глазах, и даже что-то депрессивное»; «Потрясающий, разноплановый артист»; «Невероятно, в каждом кадре переданы разные образы Маяковского. Получилось идеально», — написали поклонники артиста в комментариях.