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7 июня 2024, новость

Стало известно, как Петросян получил свою первую роль в кино

Сарик Андреасян рассказал, что все началось с дружеской переписки в соцсетях
Гевонд Андреасян и Евгений Петросян
Гевонд Андреасян и Евгений Петросян

Сарик Андреасян рассказал, как Евгений Петросян получил свою первую главную роль в кино. Продюсер фильма «Манюня: Приключения в Москве», в котором снялся Евгений Ваганович, признался, что все началось с переписки в соцсетях.

«Он мне оставил комментарий под какой-то фотографией, типа: "“Чикатило” — зачет". В итоге мы договорились поужинать. Встретились в ресторане: я, мой брат, Евгений Ваганович. Я думаю — сейчас поболтаем часик, но просидели часа четыре», — отметил Андреасян в шоу «ОК на связи!».

Он добавил, что изначально ему было неловко общаться с умным и начитанным юмористом, но потом продюсер смог найти общий язык с артистом. Андреасян позвонил Петросяну за неделю до начала съемок и предложил ему роль Григория Савельича.

«Для нас большое счастье, что он с нами, потому что, мне кажется, это невероятный успех. И это действительно его первая роль в кино. Все очень достойно сделано. Он моментально все понял, перестроился, нет ощущения, что ты смотришь на Евгения Петросяна, который на сцене. То есть это артист!» — заключил продюсер киноленты.

Андреасян также признался, что продолжает дружить с Евгением Вагановичем. Кроме того, общий язык нашли и их жены — Елизавета Моряк и Татьяна Брухунова.

Напомним, по сюжету фильма «Манюня: Приключения в Москве», главная героиня вместе со своими друзьями отправляется в летнее путешествие в Москву. Она давно мечтала побывать на концерте любимой группы «Земляне». Однако в столице ее ждет не только встреча с кумирами, но и новые приключения и знакомства, которые произойдут на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках.

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