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7 июня 2024, новость

Звезда «Улиц разбитых фонарей» призвал Панина «прийти в себя»

Актер Сергей Селин ответил уехавшему из России коллеге
Сергей Селин
Сергей Селин | Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Улиц разбитых фонарей», актер Сергей Селин обратился к Алексею Панину (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), который назвал его «грязью из-под ногтей» и усомнился в актерском таланте артиста. Слова Селина передает aif.ru.

«Я хочу сказать: Леша, Лешенька, я же тебя любил. Да и, наверное, сейчас нормально к тебе буду относиться — если ты вразумишься. Ты просто приди в себя, и все», — заявил знаменитость.

Он посоветовал Панину вспомнить все их разговоры, а также то, как Селин защищал артиста. При этом актер не уточнил, о какой конкретно ситуации идет речь. Знаменитость добавил, что раньше звезда «Жмурок» подавал большие надежды и нравился ему, «как нормальный пацан». Сейчас же, по его словам, Панин ведет себя недостойно не только по отношению к нему, но и людям в целом, и всей стране.

«Я тебе только добра желаю, правда. Многие сегодня говорят, что ты такой-сякой там. Я ни разу подобного не сказал. И, пожалуйста, не говори плохо про меня», — заявил актер.

Селин предположил, что Панин решил открыто его раскритиковать, потому что актера «занесло». Он уже не может остановиться «валять дурака». Звезда снова призвал актера «остановиться». Селин считает, что высказывания Панина «не делают актеру чести».

До этого Панин обратился к Селину, записав видеоролик. Он назвал коллегу «не актером, который что-то вякает в адрес Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Артура Смольянинова» (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Кроме того, Панин назвал всех патриотов России «грязью из-под ногтей».

Накануне шансы Панина вернуться к работе в России оценили.

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