Джейк Джилленхол высказался о своей «слепоте»: «Это выгодно»

Актер Джейк Джилленхол признался, что юридически считается слепым. Его слова передает издание The Hollywood Reporter.

«Я никогда не знал ничего другого. И по утрам могу побыть с самим собой, прежде чем надеть очки», — заявил звезда «Переводчика».

По словам Джилленхола, он с 6 лет носит корректирующие линзы, поскольку при рождении у него выявили косоглазие, которое с возрастом прошло. Однако с тех пор у актера снижена острота зрения, однако это помогает ему в профессии. Актер признался, что иногда «это выгодно».

Джилленхол рассказал, как при работе над фильмом «Левша» в 2015 году специально отказался от линз, чтобы более правдиво изобразить внимательное слушание собеседников.