Актриса, игравшая в кино Елизавету II, умерла в возрасте королевы

Скончалась британская актриса Жанетт Чарльз, прославившаяся в кино и телешоу образами королевы Елизаветы II, сообщила радиостанция LBC.
По опубликованной информации, Чарльз умерла в частном доме престарелых в британском графстве Эссекс. В последние минуты жизни актрису окружали родственники. Звезда десятков фильмов скончалась в 96 лет, как и Елизавета II.
Карьеру двойника британской королевы Жаннет начала в 44 года, до этого она была домохозяйкой. Ее персонажи очень полюбились зрителям и коллегам по цеху.
На счету актрисы работы в таких фильмах, как «Голый пистолет», «Европейские каникулы», «Место преступления» и многих других. В 2014 году Чарльз завершила карьеру и вышла на пенсию по состоянию здоровья.