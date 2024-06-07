Актриса, игравшая в кино Елизавету II, умерла в возрасте королевы

Жанетт Чарльз в фильме «Голый пистолет» | Источник: Legion-Media.ru

Скончалась британская актриса Жанетт Чарльз, прославившаяся в кино и телешоу образами королевы Елизаветы II, сообщила радиостанция LBC.

По опубликованной информации, Чарльз умерла в частном доме престарелых в британском графстве Эссекс. В последние минуты жизни актрису окружали родственники. Звезда десятков фильмов скончалась в 96 лет, как и Елизавета II.

Карьеру двойника британской королевы Жаннет начала в 44 года, до этого она была домохозяйкой. Ее персонажи очень полюбились зрителям и коллегам по цеху.