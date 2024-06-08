Сериал на выходные: завораживающее шведское фэнтези с приключениями

Рони родилась в семье разбойников, обживших средневековый скандинавский замок. Взрослея, храбрая девочка обнаруживает за пределами крепости удивительный лес, который населяют фантастические существа. Там Рони встречает мальчика Бирка из конкурирующей банды грабителей. Эта встреча не только становится началом крепкой запретной дружбы, но и обостряет вражду между семьями.

Над атмосферным шведским фэнтези веет флер «Игры престолов». В опасной и мрачной вселенной «Рони» тоже доверяют предсказаниям и мифам, здесь ведется горячечная война между кланами, по воздуху летают чудовища и даже имеется белокурая воительница, которая всегда держит слово.

Но главная героиня — всего одна, и она с таким жадным любопытством познает мир, что сразу понятно: в ее жизни будет много приключений, но с ней ничего не случится.

Сериал основан на повести знаменитой шведской сказочницы Астрид Линдгрен. Однако те, кто помнят книжку с детства, могут удивиться, ведь сериальная вселенная изрядно дополнена новыми персонажами и напряженными сюжетными поворотами — недаром сценарий писал один из создателей культового «Моста» Ганс Розенфельдт.