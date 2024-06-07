67-летняя Ким Кэтролл в мини-платье вышла на публику с возлюбленным

Актриса Ким Кэтролл пришла на шоу Alexander Wang с бойфрендом Расселом Томасом. Об этом сообщает Just Jared.

Ким Кэтролл вышла на публику в черном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили босоножки с заклепками и сумка на широкой лямке. Перед камерами она позировала с бойфрендом Расселом Томасом.

Ким Кэтролл в предыдущие годы заявляла, что ее не звали сниматься в продолжении «Секса в большом городе» - сериале «И просто так» - и что она больше не будет играть свою героиню, Саманту Джонс. В СМИ причиной отсутствия Кэтролл в первом сезоне продолжения называли конфликт между ней и Сарой Джессикой Паркер.

В первой серии второго сезона персонажи актрис Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер разговаривают друг с другом по телефону, однако для съемок этой сцены им не пришлось находиться на одной съемочной площадке или даже разговаривать.

В конце августа актриса на несколько секунд появилась в кадре во втором сезоне сериала «И просто так». После этого, сообщает издание Unilad, зрители попросили о спин-оффе с ее героиней Самантой.