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7 июня 2024, новость

Везунчик и перевоспитанный: названы популярные типажи российского кино

Гендиректор «Газпром-медиа» Жаров: везунчик — самый популярный типаж в кино в России
Холоп
Холоп

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на сессии «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о новом исследовании холдинга. Его цитирует ТАСС.

Исследование проводится с марта 2024 года, чтобы выявить самые яркие и любимые зрителями образы героев в кино и сериалах. В рамках исследования были опрошены авторитетные эксперты в области кино и произведен анализ вышедших в последние 40 лет популярных фильмов и сериалов.

На основе первых выводов специалисты холдинга определили несколько наиболее популярных типажей героев, или «кодов».

«Первый код — это “везунчик”. Вера русского человека в чудо бесконечна. И поэтому и “Бременские музыканты”, и “Летучий корабль”, и “По щучьему велению” — это хиты кинопроката. И я думаю, так будет всегда», — сказал Жаров.

Вторым типажом он назвал «перевоспитанного», как в фильме «Холоп», третьим — «человека из народа», защищающего свои интересы, семью и Родину.

«Следующий герой — это “герой поневоле”. Живет простой человек, оказывается в критической ситуации — и становится защитником», — сказал он.

Самый большой запрос у зрителей, уточнил Жаров — на современного Большого Героя, который бы пришел на смену героям прошлого, в качестве одного из примеров которых он назвал Штирлица.

Ранее прокатчики заявили об успехе российского кино.

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