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7 июня 2024, новость

Любимова рассказала о российско-китайском фильме с Биковичем

Актер появится в главной роли в шпионской драме совместного производства «Красный шелк»

Министр культуры России Ольга Любимова на полях ПМЭФ рассказала, что Россия и Китай начали работу над совместным фильмом «Красный шелк». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Любимова заявила, что гордится тем, что 15 марта на большой экран в Китае вышла российская космическая драма «Вызов» Клима Шипенко.

«И сейчас готовится новый проект “Красный шелк”. Мы уже с коллегами обсуждаем возможность его создания», — сказала она в рамках сессии «Россия — Китай».

Действие будущего шпионского фильма разворачивается в 1927 году, главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Им будут мешать иностранные разведчики, прячущиеся под видом обычных пассажиров.

Главные роли в картине исполнят Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Режиссером проекта станет Андрей Волгин.

По инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024−2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая.

Ранее Милош Бикович высказался о любви российской публики. Актер отметил, что сербы похожи на россиян по менталитету.

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