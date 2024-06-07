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7 июня 2024, новость

Шотландка судится с Netflix за клевету в сериале «Олененок»

Женщина требует от создателей сериала $170 млн

Жительница Шотландии, утверждающая, что была прототипом женщины-сталкера из известного сериала «Олененок», подала в суд на компанию-производителя Netflix, требуя не менее $170 миллионов в качестве компенсации за клевету. Об этом написал журнал Variety.

Британский сериал «Олененок» представляет собой черную комедию, в которой главный персонаж, начинающий комик Донни Данн, работает барменом в одном из лондонских пабов. Марта, одна из посетительниц паба, женщина с лишним весом, начинает преследовать Донни как лично, так и в интернете.

Фиона Харви утверждает, что персонаж Марты, исполненный Джессикой Ганнинг, основан на ее личности. Шотландка подала иск против Netflix, обвинив производителя сериала в клевете, которая нанесла ущерб ее репутации, умышленном причинении эмоционального страдания, небрежности и нарушении прав на личную жизнь.

Иск был подан в четверг в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, отмечает издание.

Премьера сериала «Олененок» состоялась в апреле. Известно, что сюжет сериала основан на реальных событиях.

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