Стало известно, кто исполнит главные роли в фильме о The Beatles

Харрис Дикинсон сыграет Джона Леннона в биографическом фильме о The Beatles. Актер снимался в лентах «King’s Man: Начало» и «Треугольник печали».
По данным ScreenRant, роль Пола Маккартни отойдет Полу Мескалу. Впервые о возможном участии ирландского актера, известного по сериалу «Нормальные люди», сообщалось в прошлом месяце.
Ринго Старра сыграет Барри Кеоган («Убийство священного оленя», «Американские животные»), а Джорджа Харрисона — Чарли Роу («Рокетмен»).
Студия Sony, занимающаяся производством байопика, пока не подтвердила информацию о таком актерском составе.
Режиссер проекта — Сэм Мендес, известный по картинам «Красота по-американски», «007: Координаты “Скайфолл”», «1917». Он снимет четыре художественные ленты о каждом из участников The Beatles. Проект увидит свет в 2027 году.