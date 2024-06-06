Ольга Медынич и Марина Александрова, фото: соцсети

Актриса Марина Александрова снялась топлес после бани, прикрывшись простыней. Звезда «Екатерины» позировала вместе с артисткой Ольгой Медынич, которая предпочла остаться в купальнике, и поделилась кадрами в соцсетях.

Знаменитости вместе снимаются в сериале «Макрон». Выход первого сезона запланирован на 2024 год.

Александрова состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко и воспитывает двоих детей: 11-летнего сына Андрея и 8-летнюю дочь Екатерину. Звезда с семьей живет в Санкт-Петербурге. Артистка неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению знаменитости, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству.