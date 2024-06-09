Для Стаси Милославской по-настоящему прорывным стал 2020 год, когда она исполнила главные женские роли сразу в трех громких и успешных картинах — «Стрельцов», «На острие» и «Огонь».

С тех пор галерея образов актрисы пополнилась сильными и многогранными героинями в фильме «Рашн Юг», сериалах «Пансион», «Лада Голд» и американском триллере «С холода».

Мы подловили Стасю на съемочной площадке сериала «Чужие деньги», где она играет девушку главного героя в исполнении Максима Матвеева. Актриса ответила на традиционные #10вопросовзвезде и открылась нам с новой стороны.