Звезда «Войны миров» рассказала о необычных подарках от Тома Круза

Дакота Фаннинг, знакомая зрителям по фильму «Война миров» Стивена Спилберга, в новом выпуске The Kelly Clarkson Show рассказала ведущей Келли Кларксон о необычных подарках, которые она получает от Тома Круза почти 20 лет. Оказывается, актер на каждый день рождения дарит своей коллеге туфли.

«Он всегда присылает мне одно и то же каждый год. Я любила обувь, когда была маленькой. Во время пресс-тура выяснилось, что мне подходили взрослые туфли самого маленького размера. Я была в восторге от них», — призналась Фанниг.

Она вспомнила, что во время работы над фильмом «Война миров» Круз подарил ей на 11-й день рождения сначала телефон, потому что она постоянно говорила об этом, а позже, узнав, что девочка обожает туфли, преподнес еще пару новой красивой обуви.

Том Круз и Дакота Фаннинг в фильме «Война миров» | Источник: Legion-Media.ru

«У меня не было никого, кому можно было бы позвонить, но я просто очень хотела телефон. И я, скорее всего, так много говорила об этом, потому что он меня понял. Это было так мило», — вспоминает актриса тот случай.