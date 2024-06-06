Колокольников и Ильяшенко стали змеелюдьми в новом фильме про космопиратов

По сюжету, космический пират из далекой галактики Барракуда, обладающий суперспособностями, попадает на планету Земля. Чтобы его не нашли космические законники, пришелец превращается в скромного школьника Митю. Его цель — найти давным-давно оставленный на Земле ретранслятор и передать сигнал бедствия своей команде.

Невзначай он помогает девочке Кристине, которую дразнят одноклассники, и присоединяется к компании задиристого хулигана Коли. Теперь им нужно сбежать от преследования галактических змеелюдей и обезвредить бомбу, которая может уничтожить всю Солнечную систему.

«Уникальность нашего фильма в том, что с одной стороны — это возврат к чему-то простому, близкому любителям советской фантастики, а с другой — это настоящий современный визуальный аттракцион», — комментирует режиссер фильма Антон Борматов («Миссия: Аметист», «Околофутбола»).

Автором сценария стал известный российский писатель, обладатель множества литературных премий Андрей Геласимов («Жажда», «Дом на Озерной», «Обмани, если любишь»).