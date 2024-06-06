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6 июня 2024, новость

Съемки новой части фильма «Дневник Бриджит Джонс» приостановили

Актер, исполняющий одну из ключевых ролей, получил серьезную травму
«Дневник Бриджит Джонс», 2001 год
«Дневник Бриджит Джонс», 2001 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

На съемочной площадке фильма «Бриджит Джонс 4» произошли некоторые проблемы. Один из актеров получил травму в результате несчастного случая. Его имя не сообщается, но известно, что он исполняет одну из ключевых ролей.

Когда съемки возобновятся, пока неизвестно. Создатели уверяют, что все планы пришлось перенести как минимум до июля.

«Это полная катастрофа. Все это было так разрушительно для всего актерского состава и всего трудолюбивого персонала, который уже приступил к работе», — сообщил источник The Sun.

Напомним, о подготовке к съемкам очередной, четвертой части культовой романтической комедии стало известно в феврале. Сообщалось, что в четвертой части популярной киносерии героиня закрутит бурный роман с парнем моложе нее на 28 лет.

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