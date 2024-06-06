Съемки новой части фильма «Дневник Бриджит Джонс» приостановили

«Дневник Бриджит Джонс», 2001 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

На съемочной площадке фильма «Бриджит Джонс 4» произошли некоторые проблемы. Один из актеров получил травму в результате несчастного случая. Его имя не сообщается, но известно, что он исполняет одну из ключевых ролей.

Когда съемки возобновятся, пока неизвестно. Создатели уверяют, что все планы пришлось перенести как минимум до июля.

«Это полная катастрофа. Все это было так разрушительно для всего актерского состава и всего трудолюбивого персонала, который уже приступил к работе», — сообщил источник The Sun.