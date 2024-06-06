Вдовиченков, Михалкова и секретный актер: первые кадры со съемок «Бати 2»

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В новой картине актерский состав дополнят Степан Девонин, Анастасия Талызина, а также артист, имя которого держится в секрете. Известно, что актер воплотит сразу два образа — Деда в наши дни и его же в молодости, в годы Великой Отечественной войны. Для этого создатели использовали сложный пластический грим.

Сюжет ленты «Батя 2. Дед» развернется в трех эпохах — в 1940-х, 1990-х и в нашем времени. Герои Стаса Старовойтова и Надежды Михалковой, Макс и Ирина, переживают семейный кризис и готовятся к разводу. Обнаружив, что их сын Дима сбежал из дома, родители объединяются ради поисков мальчика. В дороге они узнают, что Дима уехал в деревню к своему дедушке, отцу Макса, — Бате.

Произошедшее наталкивает мужчину на воспоминания о его собственном детстве, когда родители отправили его в деревню к Деду. Флэшбеки будут вплетены в структуру сюжета в виде скетчей, а параллельно раскроется история знакомства и любви Деда с его будущей женой.

Режиссер фильма Илья Учитель отмечает, что главными темами фильма вновь станут связь поколений и любовь: «Это, можно сказать, история любви мужчин одной семьи в разных возрастах и поколениях. Вообще мы придумали довольно затейливую структуру повествования, так что мне самому очень интересно, как мы сможем слова на бумаге перенести на экран».

Сценаристами сиквела выступили авторы «Бати» Алексей Литвиненко, Антон Зайцев и Павел Тихомиров. Производством фильма занимаются телеканал ТНТ и Good Story Media. Сообщается, что съемки пройдут до конца июля в Подмосковье и в Пермской области, в селе Кын, расположенном в 250 км от Перми.