Мария Кожевникова раскрыла, как назвала четвертого сына

Мария Кожевникова поделилась с поклонниками новым снимком со своим младшим сыном, который родился в конце сентября прошлого года. Актриса решила раскрыть главный секрет и сообщила имя своего наследника.
«Сегодня прекрасный день, поэтому захотелось с вами поделиться! Своего четвертого сына мы назвали Александром! Точнее, так назвал его мой папа, тоже Александр. Решили уважить олимпийского чемпиона», — рассказала звезда сериала «Универ».
Она добавила, что дедушка затронул тему имени ребенка, когда она была на 7−8 месяцах беременности. Кожевникова отшучивалась, потому что обычно никогда заранее не выбирала детям имена.
«Когда сыночек родился, папа пошел в наступление, и каждый разговор начинался: “Вы назвали малыша Александром?”. В результате я перестала брать трубку, а папа продолжал звонить мужу», — с иронией объяснила актриса.
В итоге ее супруг не смог выдержать такого натиска и предложил назвать малыша Александром.
«И вот теперь в нашей семье растет очень активный, улыбчивый Александр! Прошу любить и жаловать», — заключила звезда.
Напомним, Мария Кожевникова более десяти лет счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Супруги воспитывают четырех сыновей: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима, 6-летнего Василия и восьмимесячного Александра.