Мария Кожевникова раскрыла, как назвала четвертого сына

Мария Кожевникова поделилась с поклонниками новым снимком со своим младшим сыном, который родился в конце сентября прошлого года. Актриса решила раскрыть главный секрет и сообщила имя своего наследника.

<div id="vk_post_-122141110_30817"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30817", -122141110, 30817, 'YPcMjW7eTZ3xjVysnlRMe_vFpQs'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня прекрасный день, поэтому захотелось с вами поделиться! Своего четвертого сына мы назвали Александром! Точнее, так назвал его мой папа, тоже Александр. Решили уважить олимпийского чемпиона», — рассказала звезда сериала «Универ».

Она добавила, что дедушка затронул тему имени ребенка, когда она была на 7−8 месяцах беременности. Кожевникова отшучивалась, потому что обычно никогда заранее не выбирала детям имена.

«Когда сыночек родился, папа пошел в наступление, и каждый разговор начинался: “Вы назвали малыша Александром?”. В результате я перестала брать трубку, а папа продолжал звонить мужу», — с иронией объяснила актриса.

В итоге ее супруг не смог выдержать такого натиска и предложил назвать малыша Александром.

«И вот теперь в нашей семье растет очень активный, улыбчивый Александр! Прошу любить и жаловать», — заключила звезда.