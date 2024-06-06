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6 июня 2024, новостьСъемки

Стася Милославская рассказала, как играла любовь с Максимом Матвеевым

Актриса поделилась своими впечатлениями от съемок в криминальной драме «Чужие деньги»
Филипп Янковский, Стася Милославская, Максим Матвеев на съемках сериала «Чужие деньги»
Филипп Янковский, Стася Милославская, Максим Матвеев на съемках сериала «Чужие деньги»

В Москве проходят съемки криминальной драмы «Чужие деньги».

В центре сюжета — история провинциала Юры Афанасьева, который становится двойником криптомафиози Алексея Воронова и невольно занимает его место. Обоих персонажей в проекте играет Максим Матвеев. Также в сериале занята Стася Милославская — она исполняет роль Алины, девушки Воронова.

В беседе с Кино Mail.ru Милославская призналась, что перед началом съемок сильно нервничала из-за того, что будет играть любовь с таким известным артистом, как Максим Матвеев. Но в итоге между ними сложились теплые «братско-сестринские» отношения. По словам актрисы, Матвеев всегда поддерживает ее и помогает, а после каждой смены они обнимают и благодарят друг друга.

«Я никогда не видела его в плохом настроении. Он всегда очень спокойный, тихий, никакой звездной болезни. Это еще одно подтверждение моей теории о том, что все большие артисты в первую очередь хорошие и воспитанные люди».

Милославская также рассказала, что на съемках «Чужих денег» случилась первая постельная сцена в ее карьере, и ей очень повезло, что ее партнером оказался Максим Матвеев. О том, что для нее это новый опыт, актриса призналась Матвееву только после смены. По словам Стаси, актер был удивлен и похвалил ее, отметив, что никогда бы не подумал, что у нее это в первый раз.

«Чужие деньги» — новый проект режиссера Игоря Твердохлебова по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых. Помимо Матвеева и Милославской, в сериале заняты Филипп Янковский, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин, Алла Сигалова, Олег Гаас, Денис Прытков, Кирилл Нагиев и другие.

Премьера драмы о мире криптовалюты и финансовых махинаций состоится в онлайн-кинотеатре «Иви».

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